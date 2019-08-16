سباستيان ديسابر : هدفنا التتويج بالدوري هذا الموسم

قال المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر ان فريقه لايمتلك شعبية الاهلي والزمالك مضيفا ان النادي يشبه باريس سان جيرمان، وأنهم يستهدفون الفوز بلقب الدوري.

وقال سباستيان ديسابر في تصريحات لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية ان مالك نادي بيراميدز طلب منه الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم .

وقال في الموسم الماضي حققنا المركز الثالث، هذا

الموسم هدفنا الأول هو الفوز بلقب الدوري الممتاز، لدينا من الزاد البشري القدر الكافي لنفوز بالبطولة، كما أنه من ضمن الأهداف أن نُعلي من قيمة نادي بيراميدز."

وواصل: "منذ وصولي إلى هذا النادي، لاحظت رغبة كبيرة لدى المسؤولين

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هنا أن نحقق شيئًا كبيرًا."

وعن مباراة الاهلي وبيراميدز في بطولة كاس مصر قال ديسابر: "أتوقع أنها ستكون مباراة رائعة، الفوز على الأهلي يجعلنا على بعد 3 مباريات من تحقيق اللقب، بيراميدز فاز على الأهلي مرتين الموسم الماضي بالدوري بنتيجة هدف دون رد وبهدفين مقابل هدف

واشاد بفترة توالية النادي الاسماعيلي مؤكدًا أنه هذه الفترة جعلته يحب مصر كما أنه كان معجبًا بالعمل مع الدراويش.