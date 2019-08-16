بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وهيرتا برلين اليوم

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وهيرتا برلين والتي ستقام في تمام الثامنة والنصف مساءً على ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني على ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني المباراة مذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 بصوت المعلق الرياضي سوار الذهب وكذلك من خلال الشاشة التالية بجودة عالية .. بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وهيرتا برلين ..

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