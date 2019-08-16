غدا.. طلائع الجيش يواجه كوكا كولا

يلتقي فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس امام فريق كوكا كولا مساء غداً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد. ونجح طلائع الجيش في التعاقد خلال الانتقالات الصيفة الحالية إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل. وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل. كما أن الفريق أقام معسكرا خلال الفتره من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ، واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد .

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