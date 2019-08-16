قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، والتي ستقام غدًا السبت في تمام الخامسة مساءٍ، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوريالإسباني.
ويغيب عن صفوف ريال مدريد الوافد الجديد إيدين هازارد بعد تعرضه لإصابه يغيب على أثرها لمدة شهر، وجاءت القائمة علىالنحو التالي.
حؤاسة المرمى : كورتوا، نافاس، التوبي.
خط الدفاع : كارفخال، ميليتو، سيرجيو راموس، ناتشو، فاران، مارسيلو، أودريوزلا.
خط الوسط : كروس، مودريتش، كاسميرو، فالفيردي، إيسكو، رودريجيز.
خط الهجوم : لوكاس فاسكيز، كريم بنزيمه، جاريث بيل، براهيم، جونيور فينيسيوس، يوفيتش.
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