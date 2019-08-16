رسميًا .. روما يضم مدافعا تركيا لصفوف الفريق

أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده مع المدافع التركي ميريت شيتين قادما من صفوف جنتشليربيرليجي التركي في صفقة تبلغ قيمتها 3 ملايين يورو . يورو . ووقع اللاعب التركي علي عقود لمدة 5 مواسم تنتهي في صيف 2024، وسوف يرتدي القميص رقم 15 مع الذئاب . وسوف يرتدي القميص رقم 15 مع الذئاب . ويمتلك النادي التركي بندًا يتيح له الحصول على 10% من قيمة بيع اللاعب المستقبلية حال تخطت قيمة بيعه 5 ملايين يورو.

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