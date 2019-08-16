الفيفا يعلن موعد التصويت على جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا "عن موعد الإعلان عن الأهداف العشرة المرشحة لجائزة أفضل هدف في عام 2019 "جائزة بوشكاش".

وسيتم الإعلان عن الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش في الثالثة عصر يوم الاثنين المقبل، عبر المنصات الإلكترونية لـ FIFA ".

ويتم اختيار القائمة المختصرة المرشحة للفوز بالجائزة عبر تصويت الجماهير يبدأ مباشرة عقب الإعلان عن قائمة الأهداف المرشحة، وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن التصويت سيستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل

وأضاف الفيفا أن القائمة المختصر المكونة

من ثلاثة أهداف، ستطرح على لجنة من أساطير كرة القدم، لاختيار الهدف الفائز من بينها، بعدما كان حسم الفائز بالجائزة يتم مباشرة عبر تصويت جماهيري في السنوات الماضية.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح نجم منتخب مصر سبق وأن توج بها في عام 2018 عن طريق هدف في شباك إيفرتون الإنجليزي.