أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا "عن موعد الإعلان عن الأهداف العشرة المرشحة لجائزة أفضل هدف في عام 2019 "جائزة بوشكاش".
وسيتم الإعلان عن الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش في الثالثة عصر يوم الاثنين المقبل، عبر المنصات الإلكترونية لـ FIFA ".
ويتم اختيار القائمة المختصرة المرشحة للفوز بالجائزة عبر تصويت الجماهير يبدأ مباشرة عقب الإعلان عن قائمة الأهداف المرشحة، وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن التصويت سيستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل
وأضاف الفيفا أن القائمة المختصر المكونةمن ثلاثة أهداف، ستطرح على لجنة من أساطير كرة القدم، لاختيار الهدف الفائز من بينها، بعدما كان حسم الفائز بالجائزة يتم مباشرة عبر تصويت جماهيري في السنوات الماضية.
والجدير بالذكر أن محمد صلاح نجم منتخب مصر سبق وأن توج بها في عام 2018 عن طريق هدف في شباك إيفرتون الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يعلن موعد التصويت على جائزة بوشكاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.