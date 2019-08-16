فريق المقاولون ٢٠٠٣ يهزم سموحة في أولى مبارياته الودية

فاز فريق المقاولون العرب مواليد ٢٠٠٣ على سموحة بهدف نظيف، سجله لاعب الفريق آدم ضياء عبدالرحمن في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.
وسافر فريق المقاولون أمس إلى معسكره الخارجى بإحدى فنادق الإسكندرية.
وحرص محمد عبدالعزيز زيزو المدير الفنى لفريق المقاولون على مشاركة كل اللاعبين للوقوف على مستواهم استعدادا لبطولة الجمهورية وقدزار أمس محمد رضوان الفريق فى المعسكر.
وأعرب رضوان عن رضاه وخاصة الناحية الأخلاقية للاعبين من التزام وأداء الصلاة جماعة فى أوقاتها ويشهد القطاع طفرة كبيرة من معسكرات وأداوت وملابس.
واكد رضوان أن هذه الطفرة وراءها أيقونة نادى المقاولون العرب السيد المهندسمحمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة الذى لا يتوانى عن أى طلب يخص القطاع.
ويقود جهاز فنى للمقاولون محمد عبدالعزيز زيزو مدير وسعد عبدالباقي مدرب وأحمد صابر مدرب حراس مرمى وحسن حسام إدارى ومحمد حسام علاج طبيعى وكريم مجدى أحمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.
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