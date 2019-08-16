نيمار يعود لقائمة منتخب البرازيل لوديات " أيام الفيفا "

أعلن المدير البرازيلي تيتي قائمة منتخب السامبا التي تستعد لخوض مباريات ضمن الأجندة الدولية للفيفا الشهر المقبل .

وسوف يواجه منتخب البرازيل نظيره البيروفي في السادس من سبتمبر المقبل في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم يلتقي مع كولومبيا في العاشر من الشهر ذاته بلوس أنجلوس.

وتشهد القائمة تواجد أربعة لاعبين مع المنتخب للمرة الأول وهم إيفان والمدافع سامير، ولاعب الوسط خورخي، والمهاجم برونو

هينريكي، إذ يسعى تيتي لرفع جودة اللاعبين الجدد الذي قد يعتمد عليهم مستقبلا.

وعودة النجم البرازيل نيمار علي الرغم من عدم المشاركة في كوبا أمريكا وأي مباراة مع فريقه في الدوري .

Advertisements

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ويفيرتون (بالميراس) – إيفان (بونتي بيرتا).

الدفاع: داني ألفيش (ساو باولو) –

فاجنر (كورنثيانز) – أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) – خورخي (سانتوس) – ماركينيوس وتياجو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إيدير ميليتاو ( ريال مدريد الإسباني) – سامير (أودينيزي الإيطالي).

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) – أرتور (برشلونة الإسباني) – آلان (نابولي الإيطالي) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي) – فيليبي كوتينيو (برشلونة).

الهجوم: برونو هينريكي (فلامنجو) – ديفيد نيريس (أياكس الهولندي) – روبرتو فيرمينو (ليفربول) – نيمار (باريس سان جيرمان) – ريتشارلسون (إيفرتون الإنجليزي) – فينيسوس جونيور (ريال مدريد)