رياضة | عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق، الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

و يأتي غياب صانع ألعاب الفريق الأحمر، بسبب الإصابة، مما يعني ابتعاده عن صفوف الفريق غداً في المباراة التي تجمع الأهلي ببيراميدز.