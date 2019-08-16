رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاءت قائمة الفريق الملكي على النحو التالي :- في حراسة المرمى: كيلور نافاس- ثيبو كورتوا- ألتوبي في الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- ناتشو- مارسيلو- أودريوزولا في الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كاسيميرو- فالفيردي- جيمس رودريجيز- إسكو- لوكاس فاسكيز في الهجوم: كريم بنزيمة- جاريث بيل- لوكا يوفيتش- براهيم دياز- فينسيوس جونيور أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه التي ستواجه سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Advertisements