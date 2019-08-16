رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه التي ستواجه سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاءت قائمة الفريق الملكي على النحو التالي :-
في حراسة المرمى: كيلور نافاس- ثيبو كورتوا- ألتوبي
في الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- ناتشو- مارسيلو- أودريوزولا
في الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كاسيميرو- فالفيردي- جيمس رودريجيز- إسكو- لوكاس فاسكيز
في الهجوم: كريم بنزيمة- جاريث بيل- لوكا يوفيتش- براهيم دياز- فينسيوس جونيور