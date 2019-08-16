رياضة | مفاجأة.. تسربيات تكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تسربيات تكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا، ما بين الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفيرجيل فان ديك.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "صورة" مسربة للفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن عن الثلاثة المرشحين لأفضلية عام 2019 وهم؛ ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وفيرجيل فان ديك مدافع ليفربول.

وجاءت تسريبات جائزة أفضل لاعب في أوروبا كالتالي:

1- ليونيل ميسي - 252 نقطة

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2- فان دايك - 224 نقطة

3- كريستيانو رونالدو - 181 نقطة

4- أليسون بيكر - 57 نقطة

5- ساديو ماني - 51 نقطة

6- محمد صلاح - 49 نقطة