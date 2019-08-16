رياضة | باريس يطالب برشلونة بـ 100 مليون يورو ونجمي الفريق.. ويرفض نجم البرسا في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يطالب برشلونة بـ 100 مليون يورو ونجمي الفريق.. ويرفض نجم البرسا في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن طلبات باريس سان جيرمان المالية للموافقة على رحيل البرازيلي نيمار إلى برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان لديهم موقف واضح بشأن الموافقة علي رحيل "نيمار" إلي برشلونة، حيث طلب 100 مليون يورو بالإضافة للاعبين من البارسا، ويرفض ضم "راكيتيتش".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية وفقًا لأحد المقربين من نادي برشلونة يؤكد أنه في الوقت الحالي برشلونة لا يملك حتى 40 مليون يورو.