رياضة | الكشف عن مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب هازارد عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي ريال مدريد ضربة موجعة قبل بداية مشواره في الدوري الاسباني، وذلك بعد إصابة البلجيكي ايدين هازارد للإصابة في الفخذ الأيسر والتي ستجبره على الغياب أمام سيلتا فيجو في الجولة الأولي من الليجا.

وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن هازارد سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة إلى ثلاثة أسابيع وهناك احتمالات لعودته من الجولة الرابعة أمام ليفانتي.

وكان "هازارد" انتقل لصفوف ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.