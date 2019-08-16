رياضة | مدرب بيراميدز يشبه فريقه بباريس سان جيرمان.. ويتوعد الأهلي قبل موقعة الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيراميدز يشبه فريقه بباريس سان جيرمان.. ويتوعد الأهلي قبل موقعة الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه لا يملك شعبية الأهلي أو الزمالك في مصر، مشبها فريقه بباريس سان جيرمان، مشيرا إلى أن هدفهم هذا الموسم هو التتويج بلقب الدوري المصري.

وتابع ديسابر في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن الهدف الذي طلبه مالك النادي هو الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

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وأكمل: "في الموسم الماضي الفريق قدم مستوى جيد وحقق المركز الثالث، هذا الموسم هدفنا الأساسي هو الفوز بلقب الدوري الممتاز.

وعن مواجهة الأهلي علق ديسابر: "أتوقع أنها ستكون مباراة رائعة، الفوز على الأهلي يجعلنا على بعد 3 مباريات من تحقيق اللقب، بيراميدز فاز على الأهلي مرتين الموسم الماضي بالدوري بنتيجة هدف دون رد وبهدفين مقابل هدف".

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي غدا السبت لحساب الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.