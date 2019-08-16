رياضة | مفاجأة.. نجم ليفربول يلمح إلى إمكانية رحيله عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم ليفربول يلمح إلى إمكانية رحيله عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فأجا السويسري شيردان شاكيري جناح فريق ليفربول الإنجليزي، الجميع بعدما أشار إلى رغبته في الرحيل عن صفوف الريدز، في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وقال شاكيري في تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية: " بالفعل أشعر بالإحباط بسبب عدم مشاركتي في المباريات، لا يوجد لاعب سيكون سعيدًا على دكة البدلاء."

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وتابع شاكيري: " أرغب في المشاركة بشكل أكبر، أحتاج إلى التفكير جيدًا في وضعي الحالي، وأن أجد حلًا للأمر."

وعن العروض التي أثيرت مؤخرا علق قائلا: " لقدم سمعت عن عروض من موناكو وجالطة سراي، لكن لا أعلم من أين تأتي هذه الأنباء، لا أعلم شيئًا عن عروض من تلك الأندية."

ولعب شاكيري أساسيًا في 11 مباراة فقط في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.