رياضة | التشيرينجيتو يزف أخبار سارة لجماهير برشلونة بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيرينجيتو يزف أخبار سارة لجماهير برشلونة بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني مفاوضاتهم مع نظرائهم في باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا الذي أبدى رغبته بشكل صريح في مغادرة فريقه هذا الصيف.

وقال برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير أن هناك وفد من نادي برشلونة سوف يسافر يوم الإثنين المقبل إلى باريس سان جيرمان لمواصلة التفاوض من أجل ضم نيمار.

وكان اجتماعاً قد جمع بين مسؤولي برشلونة وباريس يوم الثلاثاء الماضي ولكن لم يتفق الطرفين في ظل الخلاف على المقابل المادي واللاعبين الذين ينتظر أن يدخلوا ضمن الصفقة التبادلية مع نيمار.

وتشير تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد عرض على باريس ضم نيمار مقابل 90 مليون يورو بالإضافة إلى اثتين من اللاعبين يقال أن الأول فيليب كوتينيو وهناك خلاف على اسم اللاعب الثاني.