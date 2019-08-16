رياضة | لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لموقعة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لموقعة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الاوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشرح لاسارتي في المحاضرة التي استمرا لمدة ربع ساعة، بعض الأمور الفنية والتعليمات الخاصة للاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم.

وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين عن بعض الجمل الخططية والفنية التي ينوي تنفيذها في المباريات المقبلة.