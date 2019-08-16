رياضة | بوكتينيو يحسم مصير إريكسن من المشاركة أمام مان سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكتينيو يحسم مصير إريكسن من المشاركة أمام مان سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام لمشاركة نجم الفريق ​كريستيان إريكسن​ غداً أمام ​مانشستر سيتي​ في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس : "يوجد 11 لاعبًا يمكنهم البدء، أنا سعيد، الأسبوع الماضي بكيفية عمله وآدائه في التدريب كان جيدًا. لا يزال لدينا جلسة تدريبية واحدة وسأقرر من سيبدأ المباراة".

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلاً : "وضع عقد إريكسن مع النادي لن يؤثر على قراري. بالنسبة لي هو نفسه بين لاعب لديه عقد لمدة عام واحد أو خمس سنوات، الأمر لا يعتمد على مدة العقد إنما على الآداء".