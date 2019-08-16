رياضة | لامبارد: تعلمنا من درس مانشستر يونايتد.. وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد: تعلمنا من درس مانشستر يونايتد.. وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ​فرانك لامبارد​ المدير الفني لتشيلسي قبل مواجهة ​ليستر سيتي​ في الجولة الثانية من بطولة ​الدوري الإنجليزي الممتاز​ بأنهم تعلموا الدرس من خسارتهم برباعية نظيفة من مانشستر يونايتد في الجولة الأولى.

وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء: "مواجهتنا أمام ليستر سيتي ستكون كبيرة وعظيمة كوننا سنلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا لأول مرة لكن علينا الحذر من ليستر ستي الذي يقوده مدرب كبير كبريندان رودجيرز، حيث يمتلك لاعبين شباب وأخرين أصحاب خبرة وبالتالي نحن بإنتظار خصم صعب".

وأضاف : "هناك أمور إيجابية ودروسا إستخلصناها من مباراتنا أمام مانسشتر يونايتد رغم الخسارة بأربعة أهداف أما أمام ليفربول في السوبر الأوروبي فقد واجهنا واحد من أقوى الفرق في العالم ونجحنا بمجاراتهم".

وعن الإصابات، اختتم لامبارد تصريحاته قائلاً : "أنطونيو روديجير ووليان يتعافيان تدريجيا وسيتم إستدعائهما للمباراة".