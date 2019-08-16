رياضة | إيكاردي يفاجيء الجميع بقرار غريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيكاردي يفاجيء الجميع بقرار غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تمسك الأرجنتيني ​ماورو إيكاردي بإنتر ميلان​ ويأمل أن يصفح عنه والعودة إلى صفوفه بعد تم عزله هذا الصيف وطرحه في سوق الإنتقالات بالإضافة إلى سحب القميص رقم 9 منه ومنحه لروميل لوكاكو الوافد الجديد.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن إيكاردي يراهن على عدم نجاح إنتر ميلان في التعاقد مع ​إيدين دزيكو​ نجم روما وأنه سيحاول وقتها العودة للفريق لكي يكون تحت تصرف أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان.

وأكد الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان مازال يسعى للتعاقد مع البوسني دزيكو نجم روما لكن مسئولو ذئاب العاصمة مصرون على الحصول على 25 مليون يورو للتخلي عن النجم البوسني.