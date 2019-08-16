رياضة | باريس يشترط على برشلونة 100 مليون يورو + نجمي البرسا لبيع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يشترط على برشلونة 100 مليون يورو + نجمي البرسا لبيع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن مطالب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لبيع نيمار إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في الحصول على خدمات الثنائي فيليب كوتينيو وسيميدو بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 100 مليون مقابل التخلي عن نيمار.

الجدير بالذكر أن إدارة برشلونة تسعى للتخلص من كوتينيو الذي فشلت في تسويقه بانجلترا قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية هناك.