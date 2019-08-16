رياضة | الزمالك يدرس استضافة مونديال الأندية وكأس العالم للصداقة البديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس استضافة مونديال الأندية وكأس العالم للصداقة البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي الزمالك التقدم بطلب استضافة بطولة كأس العالم للأندية واستغلال نجاح مصر في استضافة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ لتظيم حدث عالمي بحجم مونديال الأندية .

وقال امصدر رفض الافصاح عن اسمه أن رئيس النادي هو صاحب فكرة استضافة مونديال الأندية في إطار خطته في تلبية رغبات أعضاء وجماهير النادي التي تتطلع لرؤية فريقها في مونديال الأندية .

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وقال المصدر أن رئيس الزمالك طرح خطة بديله في حال رفض الفيفا لطلب الزمالك وهو تنظيم بطولة دولية ودية كأس العالم للصداقة تضم أكبر فرق العالم من مختلف القارات بالإضافة لبعض الفرق المصرية ، وذلك بجوائز مالية تضاهي جوائز مونديال الأندية لرفع الحرج عن الفيفا المقيده بعقود تسويقية طويلة الأجل .

مضيفا أن رئيس الزمالك طرح الفكرة على رئيس الفيفا أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة بالتزامن مع استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية .

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الزمالك سيجبر الفيفا يوما على الإعتراف بكأس الصداقة حيث يأتي تحرك رئيس الزمالك في هذا الشأن من أجل النهوض بكرة القدم العالمية وترسيخ للدور العربي في الإضافة لأسرة كرة القدم حول العالم وخصوصا أن أحدث بطولات العالم كأس القارات فكرة عربية ظهرت أول ما ظهرت في الممكلة العربية السعودية مطلع التسعينات.