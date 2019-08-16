رياضة | اتحاد بن قردان التونسي يطلب التعاقد مع حسام حسن لاعب سيراميكا كليوباترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد بن قردان التونسي يطلب التعاقد مع حسام حسن لاعب سيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي اتحاد بن قردان التونسي التعاقد مع حسام حسن لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأرسل النادي التونسي عرضا رسميا لنادي سيراميكا كليوباترا لطلب انتداب اللاعب ومعرفة طلبات النادي لرحيل لاعبه. يذكر أن اتحاد بن قردان يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما أنهى الدوري التونسي الموسم الماضي في المركز الثالث.

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