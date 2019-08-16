اونلاين | كورة لايف - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر KOOORAGOAL رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة ONLINE

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يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة سهلة ضد ديكاداها الصومالي مساء اليوم الجمعة وذلك في إطار مباريات منافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "بتروسبورت".

ويدخل نادي الزمالك، وصيف الدوري المصري، المباراة بقيادة طارق يحيى المدرب المؤقت الذي تم تعيينه لمدة أسبوع لحين تنتهي إدارة القلعة البيضاء من التفاوض مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق.

وستقام مباراة الذهاب بين الزمالك وديكاداها الصومالي في البطولة الأفريقية مساء الجمعة 16 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة، وستكون مذاعة مباشرةً عبر قناة أون سبورت HD

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وستلعب مباراة الإياب بين الفريقين في مصر يوم الجمعة والموافق 24 أغسطس، بعد أن طلب الجانب الصومالي من الزمالك استضافة المباراة.

وكان نادي الزمالك قد دعم صفوفه بصفقات قوية مثل؛ محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي والمهاجم كريم بامبو والجناح المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

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