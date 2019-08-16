اخبار الرياضه

اونلاين | يلا شوت - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر super MESSI كورة ستار رابط جودة متعددة برشلونة اونلاين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت - YOUTUBE مشاهدة مباراة وأتلتيك بلباو بث مباشر super MESSI كورة ستار رابط جودة متعددة برشلونة اونلاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر بدون تقطيع مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الأولي من لكرة القدم KORAGOAL رابط ماتش برشلونة الآن YALLA SHOOT مشاهدة مباراة البرسا واتلتيك بلباو على قناة BEIN SPORTS.

يلتقي فريق برشلونة مع فريق أتليتك بلباو اليوم الجمعة 16 أغسطس، وذلك على ملعب السان ماميس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

ويرغب البارسا بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي في الحفاظ على لقب بطولة الليجا، من أجل عدم التفريط في البطولة المحببة لجماهير برشلونة في السنوات الأخيرة.

وستقام المباراة بين فريق برشلونة مع فريق أتليتك بلباو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع تلك المواجهة عبر قناة بين سبورتس 3 HD.

ويأتي التشكيل المتوقع للبارسا كالتالي :- 

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

Advertisements

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - راكتيتش.

خط الهجوم : كوتينهو - لويس سواريز - جريزمان.

ويغيب اللاعب الأرجنتيني ليونيل لاعب برشلونة عن تلك المباراة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مران بداية الأسبوع الجاري والاستعدادي لبداية الليجا الإسبانية.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق برشلونة مع فريق أتليتك بلباو في بطولة الدوري الاسباني عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا