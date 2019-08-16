اونلاين | يلا شوت - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر super MESSI كورة ستار رابط جودة متعددة برشلونة اونلاين

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يلتقي فريق برشلونة مع فريق أتليتك بلباو اليوم الجمعة 16 أغسطس، وذلك على ملعب السان ماميس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.
ويرغب البارسا بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي في الحفاظ على لقب بطولة الليجا، من أجل عدم التفريط في البطولة المحببة لجماهير برشلونة في السنوات الأخيرة.
وستقام المباراة بين فريق برشلونة مع فريق أتليتك بلباو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع تلك المواجهة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.
ويأتي التشكيل المتوقع للبارسا كالتالي :-
حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.
خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - راكتيتش.
خط الهجوم : كوتينهو - لويس سواريز - جريزمان.
ويغيب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة عن تلك المباراة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مران بداية الأسبوع الجاري والاستعدادي لبداية الليجا الإسبانية.
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق برشلونة مع فريق أتليتك بلباو في بطولة الدوري الاسباني عبر موقع الخليج 365 الرياضي.