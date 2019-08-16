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ليفربول بدون حارس مرمى في ثاني مبارياته بالدوري الإنجليزي

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سببت إصابة الحارسين أليسون بيكر الأساسي، وأدريان الحارس الثاني والذي شارك في مباراة بكأس السوبر الأوروبي وقدم مستوى مميز، صدمة كبرى في ليفربول وخاصة مع استعداداهم لمبارة مباراة ساوثهامبتون غدًا في .

واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة الألماني يورجن كلوب، على الاعتماد على كايهمين كيليهر حارس ليفربول “الثالث”، من مواليد 1998، وانضم إلى أكاديمية ليفربول قادما من رينجرز الاسكتلندي في صيف عام 2015.

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