شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول بدون حارس مرمى في ثاني مبارياته بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
سببت إصابة الحارسين أليسون بيكر الأساسي، وأدريان الحارس الثاني والذي شارك في مباراة تشيلسي بكأس السوبر الأوروبي وقدم مستوى مميز، صدمة كبرى في ليفربول وخاصة مع استعداداهم لمبارة مباراة ساوثهامبتون غدًا في الدوري الإنجليزي.
واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة الألماني يورجن كلوب، على الاعتماد على كايهمين كيليهر حارس ليفربول “الثالث”، من مواليد 1998، وانضم إلى أكاديمية ليفربول قادما من رينجرز الاسكتلندي في صيف عام 2015.
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