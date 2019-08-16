شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في ليفربول في ثاني مبارياته بالدوري لغياب هذا اللاعب والان مع التفاصيل

سادت حالة من الحزن بين جماهير ليفربول الإنجليزي بعد إصابة الحارسين أليسون بيكر الأساسي، وأدريان الحارس الثاني والذي شارك في مباراة تشيلسي بكأس السوبر الأوروبي وقدم مستوى مميز. وهذا ما يعكس مدى صعوبة مبارة الفريق غدا أمام ساوثهامبتون، في ثاني مبارياته بالدوري الإنجليزي، خاصة أنه سيستعين بأحد الحراس الناشئين.

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