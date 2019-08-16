شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قدمه ميسي للفوز بأفضل لاعب في أوربا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال العام الجاري 2019، وضمت الثلاثي ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.

وهذا ما قدمه ليونيل ميسي ليجعله الأقرب للفوز باللقب

• خاض ليو ميسي 50 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات بالموسم المنصرم 2018-2019، سجل خلالهم 51 هدف، وصنع 22 آخرين.

• توّج ميسي بلقب الدوري الإسبانية "الليجا" مع الفريق الكتالوني، وذلك للعام الثاني على التوالي.

• حصد لقب الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي أيضًا، بعدما سجل 36 هدفًا في الليجا.

Advertisements

• توّج ميسي بلقب هدّاف دوريات أوروبا الخمس الكبرى برصيد 32 هدفًا.

• في المقابل، خسر ميسي لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما ودّع البطولة من الدور نصف النهائي على يد ليفربول.

• كذلك خسر لقب كأس ملك إسبانيا، بعدما تلقى برشلونة الهزيمة على يد فالنسيا بنتيجة 1-2، في المباراة النهائية من البطولة.

• أما على المستوى الدولي، فقد خرج ميسي مع منتخب الأرجنتين على يد البرازيل، من دور نصف نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبة "كوبا أمريكا 2019"، ليحتل المركز الثالث ويحصد الميدالية البرونزية.