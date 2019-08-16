شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في ريال مدريد بعد معرفة مدة غياب هازارد والان مع التفاصيل
بات نادي ريال مدريد الأسباني، في ورطة بعد إصابة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، في تدريبات الفريق اليوم الجمعة، مما يؤكد غيابه عن خوض المباريات الأولى مع الفريق في الدوري الأسباني.
وأكدت تقارير أسبانية أنه من المحتمل غياب إيدين هازارد لمدة تترواح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
ووضعت إصابة هازارد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في ورطة بعد التأكد من غياب هازرد، والذي كان يعول عليه زيدان بطريقة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة في ريال مدريد بعد معرفة مدة غياب هازارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.