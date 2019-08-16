شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في ريال مدريد بعد معرفة مدة غياب هازارد والان مع التفاصيل

بات نادي ريال مدريد الأسباني، في ورطة بعد إصابة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، في تدريبات الفريق اليوم الجمعة، مما يؤكد غيابه عن خوض المباريات الأولى مع الفريق في الدوري الأسباني.

وأكدت تقارير أسبانية أنه من المحتمل غياب إيدين هازارد لمدة تترواح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ووضعت إصابة هازارد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في ورطة بعد التأكد من غياب هازرد، والذي كان يعول عليه زيدان بطريقة كبيرة.