شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للزمالك.. المقاصة يخوض 3 وديات بمعسكر الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة إلى مدينة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، لبدء معسكر مغلق لمدة 6 أيام، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الزمالك، في دور الـ8 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها 28 أغسطس الجاري.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يخوض الفريق الذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو، خلال معسكره المغلق بالإسماعيلية، 3 مباريات ودية، أمام المريخ والقناة والمصري، ويبدأ الفريق أولى مبارياته مساء اليوم أمام فريق المريخ البورسعيدي.