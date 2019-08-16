شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة سباستيان ديسابر، تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي المقررة غداً السبت، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد الجيش ببرج العرب، ويديرها الحكم الدولي جهاد جريشة.

وكان بيراميدز حقق فوزًا كبيرًا مؤخرًا على فريق إيتوال دو كونغو «4-1»، في أول ظهور أفريقي له من خلال منافسات بطولة الكأس الكونفيدرالية، فيما حقق الأهلي الفوز على «اطلع برة»، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على موقع «تويتر»، مجموعة من الصور لمرانه الأخير استعدادًا لمواجهة الأهلي.