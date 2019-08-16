كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك وديكيداها بث مباشر مباراة الزمالك وديكيداها

الجمعة 16 أغسطس 2019

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تعرف علي موعد مباراة الزمالك وديكيداها اليوم البطولة : دوري أبطال أفريقيا القنوات الناقلة : اون سبورت 1 معلق المباراة : لم يحدد الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية