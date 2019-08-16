مصري جديد يقترب من الدوري التونسي...

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جدة - عمرو شويل تلقي حسام حسام، لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا، عرضا من نادي اتحاد بن قردان التونسي، للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

حسام حسن وتلقي نادي سيراميكا كليوباترا خطابا رسميا من النادى التونسى لمعرفة طلبات النادي المصري، للاستغناء عن خدمات لاعب الوسط فى الصيف الحالي وانتقاله لصفوف الفريق التونسي.

عرض تونسي لضم حسام حسن ونجح فريق اتحاد بن قردان فى التأهل للنسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وسبق وخاض حسام حسن عدة تجارب كروية حيث لعب فى صفوف النادي المصري وكذلك نادي جل فيسنتى البرتغالى كما أنضم عدة مرات لقائمة المنتخب الأوليمبى.

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