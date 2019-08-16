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الجونة يعلن التعاقد مع ناصر ناصر رسميا
وأعلن نادي الجونة إبرام العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع إسلام محارب وعمرو بركات من النادي الأهلي، بالإضافة إلى إسلام عبد النعيم، لاعب طلائع الجيش، والذي لعب معارًا للجونة في الدور الثاني من الموسم الماضي.
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