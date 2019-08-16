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جدة - عمرو شويل أعلن نادي الجونة ، التعاقد رسميا مع ناصر ناصر، جناح نادي الألومنيوم بقنا، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليصبح أحد لاعبي الفريق استعدادًا للموسم الجديد قبل غلق باب القيد أخر الشهر الجاري.



الجونة يعلن التعاقد مع ناصر ناصر رسميا

وأعلن نادي الجونة إبرام العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع إسلام محارب وعمرو بركات من النادي الأهلي، بالإضافة إلى إسلام عبد النعيم، لاعب طلائع الجيش، والذي لعب معارًا للجونة في الدور الثاني من الموسم الماضي.