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الجبلاية ترسل بطاقة لاعب بيراميدز الدولية لنانت الفرنسي...

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جدة - عمرو شويل قام مسئولو اتحاد الكرة، بإرسال البطاقة الدولية للاعب بيراميدز السابق كريستيان بينافينتى، إلى نادي نانت الفرنسي اليوم بعد حصول الأخير على خدمات اللاعب.
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وتعاقد نادى نانت الفرنسى مع بينافينتى لاعب نادي بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية شرائه بشكل نهائى، وأعلن النادي الفرنسي إرتداء لاعبه الجديد القميص رقم 10 خلال مباريات الموسم المقبل.

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وأنضم بينافنيتي لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من شارلروا البلجيكي مقابل 6 ملايين يورو، ولعب 12 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع 4 أهداف.

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