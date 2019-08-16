شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاهلى وبيراميدز فى بطولة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل ستاد برج العرب مباراة الأهلى وبيراميدز، الساعة 8 مساء غد السبت، ضمن منافسات في دور الـ16 من كأس مصر.

موعد مبارة الاهلى وبيراميدز فى بطولة كأس مصر



يقود جهاد جريشة طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز غدا في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثانيا.

لقاء الأهلى وبيراميدز يقام فى الثامنة من مساء غدا السبت باستاد برج العرب على ان يلتقي الفائز مع حرس الحدود فى دور الثمانية يوم 28 اغسطس .

استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية على حضور 150 فرد فى مباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت فى دور الـ16 لكأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية بواقع 75 فرد لكل نادي.

من المقرر أن يواجه الفائز من الأهلي و بيراميدز فريق حرس الحدود فى دور الـ8 لكأس مصر.





موعد مبارة الاهلى وبيراميدز فى بطولة كأس مصر



نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر حسابها على موقع تويتر، صوراً من التدريبات الأخيرة للفريق قبل المواجهة المرتقبة وعلقت: التدريب الأخير للفريق قبل مواجهة الأهلي غداً في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر ، حيث أنهى الفريق استعداداته لمواجهة النادي الأهلي في المباراة التي تقام غداً السبت ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ويغيب الغانى جون انطوى مهاجم بيراميدز عن لقاء الاهلى بسبب الاصابة التى تعرض لها فى الظهر اثناء مشاركته فى تدريبات الفريق .عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي

موعد مبارة الاهلى وبيراميدز فى بطولة كأس مصر



الاهلي جلسات مُكثفة مع لاعبي الفريق للحديث عن عدة أمور فنية لكن الأمر اللافت للنظر أن لاسارتي تحدث بشكل موسّع مع لاعبي خط الوسط.

Advertisements

وتحدث لاسارتي مع الرباعي حسام عاشور وحمدي فتحي وعمرو السولية والوافد المالي الجديد آليو ديانج والصاعد عربي بدر وشرح لهم بعض الأمور والتعليمات الفنية على مدار التدريبات الماضية.

تعليمات لاسارتي لخماسي الوسط تركزت في الأيام الماضية حول التمرير السريع والتحذير من الكرات المقطوعة وضرورة نقل الهجمة بشكل دقيق وإفساد هجمات المنافس.

لاسارتي أوقف مران الاهلي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية بسبب أخطاء بعض اللاعبين وتحديداً لاعبي الوسط لذا طالب المدير الفني بضرورة تنفيذ تعليماته.

موعد مبارة الاهلى وبيراميدز فى بطولة كأس مصر



رفع الفرنسى سيباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز راية التحدى قبل مواجهة الأهلي غدًا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر .

وأجرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية حوارًا مع المدرب الفرنسى قبل أول مباراة رسمية محلية مع بيراميدز الذى انتقل إليه هذا الصيف عقب نهاية مشواره مع منتخب أوغندا الذى قاده للتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال ديسابر عن مباراة الأهلي: "هي مفتاح تتويج بيراميدز بأول لقب، فهي مباراة كبيرة رغم أنها فى دور الـ16، لكن الفوز بها يضعنا على طريق التتويج بكأس مصر."

وأضاف قائلا: "انتصر بيراميدز على الأهلي ذهابا وإيابا فى الموسم الماضى، ونشعر بحماسة كبيرة قبل مباراة الغد."