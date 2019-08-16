شكرا لقرائتكم "اللى هيروج يطلع بره".. تعرف على عقوبة مشاركة موظفى الزمالك بالدعاية الانتخابية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دعا مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية عادية، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.
وأعلن مجلس الزمالك، فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.
ويكشف "الخليج 365" عقوبة موظفي الزمالك حال نشر دعاية انتخابية..
يمتنع على أى موظف أو عامل بالنادي من الترويج لانتخاب رئيس النادي الحالي أو أى من أعضاء مجلس الإدارة أو الدعاية لهم بأية وسيلة أو لغيرهم من المرشحين.
ومن يقدم على ذلك يتعرض للفصل بعد إجراء التحقيق القانوني اللازم معه مع مراعاة قانون العمل ولائحة النادي.
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