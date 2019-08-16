شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يكشف موعد وصول بطاقة بيكيتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى، وصول البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد للدراويش، عقب انتهاء أجازات عيد الأضحي المبارك.

وأعلن النادي الإسماعيلي، تعاقده مع لاعب منتخب غينيا بيساو عقب تألقه الملفت للنظر خلال مشاركته مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة فى مصر، لينضم قادما من صفوف نادي الشعلة السعودى خلال الميركاتو الصيفي الحالي. Advertisements

قال مدير الكرة بالإسماعيلي لـ "الخليج 365" أن بطاقة بيكيتى لم تشهد أزمة فى الحصول عليها كما يعتقد البعض وستصل قريبا، فور انتهاء فترة الأجازات التى أدت لتأخر وصولها فى الأيام الماضية.

وقام النادي الإسماعيلي بتدعيم صفوفه بعدة صفقات خلال التنقلات الصيفية الحالية، بضم الغيني بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي "دونجا" من الزمالك وشراء شيلونجو نهائيا وضم العراقي همام طارق وكذلك التعاقد مع خليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد، فيما رحل عن صفوف الدراويش محمد عواد ومحمود متولي وإبراهيم عبد الخالق وطارق طه.

ويخوض الإسماعيلي أولي مبارياته الرسمية بالموسم الجديد، يوم 13 ستمبر المقبل، حيث يواجه أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية.