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شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يكشف موعد وصول بطاقة بيكيتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى، وصول البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد للدراويش، عقب انتهاء أجازات عيد الأضحي المبارك.
قال مدير الكرة بالإسماعيلي لـ "الخليج 365" أن بطاقة بيكيتى لم تشهد أزمة فى الحصول عليها كما يعتقد البعض وستصل قريبا، فور انتهاء فترة الأجازات التى أدت لتأخر وصولها فى الأيام الماضية.
ويخوض الإسماعيلي أولي مبارياته الرسمية بالموسم الجديد، يوم 13 ستمبر المقبل، حيث يواجه أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية.
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