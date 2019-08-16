الزمالك ضد ديكاداها .. أفواج بيضاء تتحرك لبرج العرب...

وتقام مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي فى تمام الساعة التاسعة مساءا اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يواجه الفريق الأبيض بطل الصومال الليلة فى ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

ويدير مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، طاقم تحكيم أثيوبى بقيادة تيودروس ميتيكو حكم الساحة ويعاونه تيجل جيزواو حكم أول وشيوانجيزاو تبابيل حكم ثاني والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس، ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

حدد طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادى الزمالك، بنسبة كبيرة تشكيل فريقه مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، حيث من المتوقع أن يخوض الأبيض اللقاء بكلا من :-

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محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن فى وسط الملعب وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وكريم بامبو وعمر السعيد فى الهجوم.

وجوه جديدة فى مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

وتشهد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، ظهور 4 وجوه جديدة فى التشكيلة المتوقعة للمارد الأبيض وهم الحارس محمد عواد والظهير الأيسر محمد عبدالشافى والثنائى الهجومي المغربي أشرف بن شرقى وكريم بامبو، ويأمل الجهاز الفني تواجد الانسجام سريعا بين العناصر الجديدة والقديمة لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة الليلة.