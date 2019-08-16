شكرا لقرائتكم فصل الأهلى وبيراميدز فى فندق الإقامة قبل موقعة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو فندق إقامة لاعبى الأهلى وبيراميدز، فى برج العرب، على فصل الفريقين داخل الفندق، بناء على طلب طرفى مباراة الغد فى دور الـ16 لكأس مصر. وتواجد فريقا الأهلى وبيراميدز فى فندق إقامة واحد بمنطقة برج العرب خلال معسكريهما، قبل المباراة المرتقبة، فى الثامنة مساء غدا السبت. Advertisements يذكر أن هذا الفندق هو مقر الإقامة الدائمة للأهلى ببرج العرب، وهو نفس المكان الذى وقع عليه اختيار بيراميدز لإقامة المعسكر فيه.

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