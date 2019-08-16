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شكرا لقرائتكم تشكيلة الأسبوع في آسيا تضم 10 لاعبين من رباعي الأندية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمت تشكيلة جولة الإياب من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، 10 لاعبين من أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، بعد تأهل 3 منهم إلى ربع النهائي.
وتواجد في التشكيلة حارس الأهلي محمد العويس، وجانغ هيون سو وعبدالله الحافظ وياسر الشهراني من الهلال، وحسين عبدالغني من الأهلي في خط الدفاع.
وفي خط الوسط، تم اختيار عبدالفتاح عسيري من الأهلي، وإيميليانو فيكيو من الاتحاد، وجوليانو من النصر، وأكرم عفيف من السد، فيما اختير للهجوم البرازيلي رومارينيو والمغربي حمدالله.
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