الإسماعيلى : الإجازات سبب تعطل وصول بطاقة بيكيتى سيلفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى أن الإجازات سبب تعطل وصول البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد للدراويش. وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " البطاقة الدولية لبيكيتى سيلفا ليس بها أية أزمات ، لاسيما أن وصولها بات أمر وشيكاً بعد نهاية فترة الاجازات التى كانت سبباً فى تعذر وصولها الفترة الماضية" وتعاقد الإسماعيلى مع نجم منتخب غينيا بيساو بعد تألقه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، قادما من فريق الشعلة السعودى خلال فترة الانتقالات الحالية. Advertisements وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد . ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز . ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

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