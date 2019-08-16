شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف بند "حادى بادى" فى حسم انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي الزمالك، إقامة الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، لانتخاب أمين صندوق و 3 أعضاء جدد ينضمون للمجلس الأبيض خلال الفترة القادمة.

وتتضمن لائحة نادي الزمالك الجديدة، بندا خاص بالانتخابات لم يتواجد فى اللوائح السابقة وسيتم تطبيقه خلال الانتخابات التكميلية المنتظرة لأول مرة وهو ما يكشفه سوبر كورة.

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بند الانتخابات الجديد فى لائحة النظام الأساسي بنادي الزمالك، يسمح بحسم الفائز بأحد المقاعد الانتخابية عن طريق القرعة، فى حالة تساوي مرشحين أو أكثر فى عدد الأصوات.