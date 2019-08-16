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اتحاد بن قردان التونسي يطلب ضم حسام حسن لاعب كليوباترا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب اتحاد بن قردان التونسى، الحصول على خدمات حسام حسن لاعب وسط نادى سيراميكا كليوباترا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن بحث الفريق التونسى عن تعزيز صفوفه.

وأرسل النادى التونسى خطابا رسميا إلى سيراميكا كليوباترا من أجل معرفة موقف الأخير بشأن رحيل لاعبه إلى صفوف الفريق التونسى خلال الفترة الجارية من عدمه.

ويشارك اتحاد بن قردان فى النسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية وسبق لحسام حسن اللعب فى المصرى وجل فيسنتى البرتغالى بجانب المنتخب الأولمبى.


اتحاد بن قردان يطلب ضم حسام حسن

 

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