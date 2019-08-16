شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات جديدة متوقع ظهورها مع الزمالك أمام ديكاداها.. وشيكابالا بديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح من المتوقع ظهور 4 صفقات جديدة مع الزمالك، فى ضربة البداية الأفريقية، أمام ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتعاقد الزمالك مع كلاً من محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض، وإمام عاشور الذى لم يقيد بالقائمة الأفريقية.

ومن المنتظر أن يشارك محمد عواد فى مركز حراسة المرمى، ومحمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر، مع وجود المغربى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما فى مركز صناع الألعاب تحت رأس الحربة.

كما إنه من المتوقع أن يدفع طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، بمحمود عبد الرازق شيكابالا كبديلاً فى حالة الحاجة لخدماته.

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ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وكريم بامبو.

خط الهجوم: عمر السعيد.