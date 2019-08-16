فيديو.. المقاصة يصل فندق الاقامة بالإسماعيلية استعداداً لمواجهة المريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة إلى فندق اقامة الفريق الفيومي بمدينة الاسماعيلية، حيث يستعد المقاصة للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة نادي الزمالك في كأس مصر والموسم الجديد.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مصر المقاصة فيديو من وصول الفريق إلى الفندق عبر حسابها على موقع تويتر.
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