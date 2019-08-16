شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوفر حافلات لنقل الأعضاء وفرق النادى لبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بتوفير عدد من الحافلات لنقل أعضاء النادى والفرق الرياضية إلى استاد برج العرب من أجل تشجيع الفريق الكروى الأول الأول أمام ديكاداها الصومالي.

ويواجه الزمالك بطل الصومال اليوم فى ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا المقرر انطلاقها في التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.