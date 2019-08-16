اخبار الرياضه

الزمالك يوفر حافلات لنقل الأعضاء وفرق النادى لبرج العرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوفر حافلات لنقل الأعضاء وفرق النادى لبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بتوفير عدد من الحافلات لنقل أعضاء النادى والفرق إلى استاد برج العرب من أجل تشجيع الفريق الكروى الأول الأول أمام ديكاداها الصومالي.

ويواجه الزمالك بطل الصومال اليوم فى ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا المقرر انطلاقها في التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يوفر حافلات لنقل الأعضاء وفرق النادى لبرج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا