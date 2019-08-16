شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليمات لاسارتي لخماسي وسط الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تدريبات الاهلي الأخيرة جلسات مُكثفة من جانب لاسارتي المدير الفني للفريق مع لاعبي الفريق للحديث عن عدة أمور فنية لكن الأمر اللافت للنظر أن لاسارتي تحدث بشكل موسّع مع لاعبي خط الوسط.

ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء غداً ،السبت، برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر.

وتحدث لاسارتي مع الرباعي حسام عاشور وحمدي فتحي وعمرو السولية والوافد المالي الجديد آليو ديانج والصاعد عربي بدر، وشرح لهم بعض الأمور والتعليمات الفنية على مدار التدريبات الماضية.

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تعليمات لاسارتي لخماسي الوسط تركزت في الأيام الماضية حول التمرير السريع والتحذير من الكرات المقطوعة وضرورة نقل الهجمة بشكل دقيق وإفساد هجمات المنافس.

لاسارتي أوقف مران الاهلي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية بسبب أخطاء بعض اللاعبين وتحديداً لاعبي الوسط، لذا طالب المدير الفني بضرورة تنفيذ تعليماته.