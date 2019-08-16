شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يقدم عرضاً لبرشلونة للاستغناء عن نيمار والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان تقدم بعرض للسماح لانتقال لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لبرشلونة. وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي، طلب الحصول على خدمات الثنائي فيليب كوتينيو ونيلسون سيميدو، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، من أجل الموافقة على ضم نيمار دا سيلفا.

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