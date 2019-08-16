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صدمة في ريال مدريد بعد إصابة هازارد

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خيم الحزن على جماهير نادي ريال مدريد الأسباني، بعد إصابة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، في ترديبات الفريق اليوم الجمعة، مما يؤكد غيابه عن خوض مباراة الجولة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" أمام سيلتا فيجو.

ووضعت إصابة هازارد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في ورطة بعد التأكد من غياب هازرد، والذي كان يعول عليه زيدان بطريقة كبيرة.

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